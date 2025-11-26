A musée vous dans l’atelier de l’artiste Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

A musée vous dans l’atelier de l’artiste Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan mercredi 26 novembre 2025.

A musée vous dans l’atelier de l’artiste

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

A musée vous l’atelier de l’artiste.

Pour les 7-12 ans, un atelier de sculpture aura lieu le mercredi 26 novembre, à 14h30.

Observe, dessine et façonne un personnage à la manière du sculpteur, avec des bandes de plâtre disposées sur une structure de métal.

Dans le cadre du partenariat Passerelle(s) avec le musée Despiau-Wlérick.

A l’Espace Manga | sur inscription. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : A musée vous dans l’atelier de l’artiste

German : A musée vous dans l’atelier de l’artiste

Italiano :

Espanol : A musée vous dans l’atelier de l’artiste

L’événement A musée vous dans l’atelier de l’artiste Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan