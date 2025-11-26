A musée vous dans l’atelier de l’artiste Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan
Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Pour les 7-12 ans, un atelier de sculpture aura lieu le mercredi 26 novembre, à 14h30.
Observe, dessine et façonne un personnage à la manière du sculpteur, avec des bandes de plâtre disposées sur une structure de métal.
Dans le cadre du partenariat Passerelle(s) avec le musée Despiau-Wlérick.
A l’Espace Manga | sur inscription. .
Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
