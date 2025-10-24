A musée Vous ! Un maquillage effrayant, un sac terrifiant Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins
A musée Vous ! Un maquillage effrayant, un sac terrifiant
Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Début : 2025-10-24 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-10-24 2025-10-31
BOOOO ! La nuit d’Halloween approche à grands pas !
Viens décorer ton sac à bonbons ensorcelé ! et laisse ton visage se métamorphoser en créature effrayante.
Toc-Toc, le jour J , tu seras prêt à frapper aux portes du voisinage et à faire une belle récolte de friandises !
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans .
Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 museecompagnonnage@saoneetloire71.fr
