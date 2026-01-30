A.N.G.S.T compagnie La main de l’homme Clément Dazin Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

A.N.G.S.T compagnie La main de l’homme Clément Dazin

La peur a toujours été présente, en tous lieux, de tout temps, chez chaque individu, elle ne connaît pas le repos. Cette émotion fondamentale de notre humanité semble influencer beaucoup de nos comportements. Afin de questionner ces mécanismes, Lucas Bergandi et Clément Dazin jouent avec les peurs du public, avec les leurs en tant que fil-de-fériste et jongleur, mais aussi celles qu’ils ressentent au quotidien. Ensemble ils tenteront de comprendre cette émotion qui peut nous sauver la vie ou nous pousser droit dans le mur ! .

