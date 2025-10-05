A.N.G.S.T – SALLE GUY OBINO Vitrolles

A.N.G.S.T Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE DE VITROLLES PRÉSENTE : A.N.G.S.TA.N.G.S.TCompagnie La Main de l’Homme – Clément DazinCirqueDès 10 ansSamedi 07 février 2026 à 20h30Salle de spectacle Guy ObinoDurée : 1hLa peur a toujours été présente, en tous lieux, de tout temps, chez chaque individu. Cette émotion fondamentale de notre humanité semble influencer beaucoup de nos comportements. Afin de questionner ces mécanismes, Lucas Bergandi et Clément Dazin jouent avec les peurs du public, avec les leurs en tant que fil-de-fériste et jongleur, mais aussi celles qu’ils ressentent au quotidien. Ensemble ils tenteront de comprendre cette émotion qui peut nous sauver la vie ou nous pousser droit dans le mur !Dans le cadre de l’Entre-deux BIAC 2026Attention : 20 secondes d’effets stroboscopiques. Déconseillé pour les personnes épileptiques

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE GUY OBINO RUE ROUMANILLE 13127 Vitrolles 13