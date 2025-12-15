A.N.G.S.T. Troyes
La Madeleine Scène Conventionnée Troyes
26 mars 2026 20:00:00
Lucas Bergandi est monté plus de mille fois en équilibre sur ces quelques millimètres de diamètre. Pourtant, ce n’est que tardivement qu’il a découvert cet éprouvant sentiment: la peur.
Avec Clément Dazin, jongleur et metteur en scène qu’il a rencontré au Centre National des Arts du Cirque, ils brisent un tabou qui existe autant chez les spectateurs que chez les acrobates. Dans A.N.G.S.T., l’angoisse en allemand, Lucas Bergandi entrecoupe sa performance d’interactions avec le public, créant des ponts entre le vertige du voltigeur et toutes nos paralysies du quotidien pour nous aider à les surmonter.
Ici, la peur n’est pas à redouter c’est un précieux outil de travail et de réflexion.
La peur, sentiment primitif, moteur de notre survie, se met ici en jeu dans une réflexion qui dépasse le contexte du spectacle vivant et interroge notre propre rapport au monde. La Terrasse
Conception, texte et jeu : Lucas Bergandi et Clément Dazin
Mise en scène : Clément Dazin
Regard extérieur : Cédric Orain
Régie générale et création lumière : Tony Guérin
Régie et création sonore : Mathieu Ferrasson .
La Madeleine Scène Conventionnée Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 32 10 communication@la-madeleine-troyes.fr
