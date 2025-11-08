À nos adultes Haguenau

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 17:52:00

2025-11-08

À nos adultes est un spectacle d’investigation sonore, gestuel et musical, orchestré par des paroles d’enfants. Il met en scène Frédérique, petite fille dans les années 80, David, créateur sonore-musicien et une marionnette qui sera tout à la fois copain de boum, prof de danse, oncle et collègue.

Dans un décor de Rubik’s cube, walkman, kiki et téléphone à fil, Frédérique Charpentier et David Lesser portent à la scène une vision d’enfant sur le monde des grands, adultes jugés parfois (trop) sérieux, souvent (très) occupés mais dont on reconnait qu’ils prennent aussi en charge le quotidien pour laisser à l’enfance le temps des copains. Ici deux mondes s’observent, se réfléchissent et se combinent en un captivant objet de dialogue intergénérationnel. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

À nos adultes is a show of sound investigation, gesture and music, orchestrated by children?s words. It features Frédérique, a little girl in the 80s, David, a sound designer and musician, and a puppet who is at once a friend from a dance party, a dance teacher, an uncle and a colleague.

German :

À nos adultes (Unsere Erwachsenen) ist ein Stück über Klang, Gestik und Musik, das von den Worten der Kinder geprägt ist. Es zeigt Frédérique, ein kleines Mädchen in den 80er Jahren, David, einen Klangschöpfer und Musiker, und eine Marionette, die gleichzeitig Partykumpel, Tanzlehrer, Onkel und Kollege ist.

Italiano :

À nos adultes è uno spettacolo di suoni, movimenti e indagini musicali, orchestrato dalle parole dei bambini. Lo spettacolo vede protagonisti Frédérique, una bambina degli anni ’80, David, sound designer e musicista, e un pupazzo che è allo stesso tempo amico di una festa di ballo, insegnante di danza, zio e collega.

Espanol :

À nos adultes es un espectáculo de sonido, movimiento e investigación musical, orquestado por palabras de niños. Está protagonizado por Frédérique, una niña de 80 años, David, sonidista y músico, y una marioneta que es a la vez una amiga de una fiesta de baile, una profesora de baile, un tío y un colega.

