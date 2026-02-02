A nos crampons ! Larrivière-Saint-Savin

A nos crampons !

106 Avenue de l’Adour Larrivière-Saint-Savin Landes

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Les bleus ouvriront le bal de ce tournoi 2026 avec un choc de très haut niveau face à l’Irlande. Ce match d’ouverture programmé un jeudi soir, se jouera en France et d’annonce électrique. L’ambiance promet d’être grandiose pour ce premier grand test de l’année. Visionnage du premier match à la Maison de l’Adour. .

