A nos crampons ! Larrivière-Saint-Savin

106 Avenue de l’Adour Larrivière-Saint-Savin Landes
Les bleus ouvriront le bal de ce tournoi 2026 avec un choc de très haut niveau face à l’Irlande. Ce match d’ouverture programmé un jeudi soir, se jouera en France et d’annonce électrique. L’ambiance promet d’être grandiose pour ce premier grand test de l’année. Visionnage du premier match à la Maison de l’Adour. .
106 Avenue de l’Adour Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55
