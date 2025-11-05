A NOS FANTÔMES ! Lodève

A NOS FANTÔMES ! Lodève mercredi 5 novembre 2025.

place Francis Morand Lodève Hérault

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-08

2025-11-05 2025-11-08

Dans le cadre de Cabaret Mortel, le Collectif artistique Zones libres vous propose deux ateliers d’écriture, avec Sylvie Reteuna. Ces ateliers vous invitent à poser un regard intime sur les œuvres des artistes exposés au Patio du 30 octobre au 29 novembre et à interroger le lien des vivants avec les morts, le souvenir et les traces laissés par nos fantômes. .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

As part of Cabaret Mortel, the Zones libres artistic collective offers two writing workshops.

German :

Im Rahmen von Cabaret Mortel bietet Ihnen das Künstlerkollektiv Zones libres zwei Schreibworkshops an.

Italiano :

Nell’ambito del Cabaret Mortel, il collettivo artistico Zones libres propone due laboratori di scrittura.

Espanol :

En el marco del Cabaret Mortel, el colectivo artístico Zones libres propone dos talleres de escritura.

