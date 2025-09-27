À nos fragilités communes ! Théâtre du Soleil Paris

Festival Départ D’Incendies 2025 : une programmation élargie

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près

de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations …

la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant

libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et

extérieure.

Parmi les nouvelles troupes de cette édition, le Collectif La Formule sera présent est présente pour sa création, À nos fragilités communes !

À nos fragilités communes ! Par le Collectif La Formule

France, 2041. L’accès à l’hôpital public est désormais conditionné au respect de normes hygiéno-diététiques mesurées par un bracelet biométrique. Tandis que les citoyen·nes les plus modestes n’ont plus accès au soin public, les plus privilégié·es se tournent vers les cliniques privées. En réaction à cette réforme, le groupe OXY est créé. Initié par quelques pirates informatiques, le groupe rassemble autour de lui des soignant·es et des citoyen·nes lambda dans le but de développer un réseau de cabinets médicaux clandestins. À nos fragilités communes, c’est la rencontre de 4 femmes dans l’un de ces dispensaires. Animées par des motivations diverses, elles vont apprendre à travailler ensemble pour aider les personnes privées de soins. Pour y parvenir, elles vont devoir entrer en résistance.

Pour cette présentation d’étape de travail de la phase d’écriture, la représentation sera ensuite suivie d’une discussion en bord plateau, où toutes les impressions du public seront les bienvenues.

Écriture et mise en scène collective



Comédiennes : Laure HAULET, Malena PERROT, Tatyana RAZAFINDRAKOTO, Loredana RONCA

Détails pratiques

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Pour réserver en ligne, cliquez ici.

à partir de 12 ans

durée estimée ~ 01h00

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Le samedi 27 septembre 2025

de 11h00 à 12h30

payant

De 8 à 18 euros.

Réservation sur place ou en ligne.

Tout public.

Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com