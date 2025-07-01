À NOTRE PLACE, STÉPHANE BRAUNSCHWEIG Théâtre National de Bretagne Rennes 3 – 7 mars Ille-et-Vilaine

« À notre place », c’est l’histoire de 3 amies, Astrid (60 ans), Sara (50 ans) et Eva (40 ans), et en creux celle de 3 hommes qui traversent leurs vies « le fils », « le frère » et « le père ».

Avec humour et acuité, le dramaturge norvégien Arne Lygre tisse le dialogue entre ces 3 femmes en dénouant les fils de leur amitié. Elles se retrouvent d’abord dans la maison d’Astrid puis, 6 mois plus tard, au sous-sol de cette même maison car cette dernière a décidé de laisser la place à son fils en quête d’un nouveau départ.

Comment trouver sa bonne place et le bon équilibre entre l’attention portée aux autres et une nécessaire indépendance ? La pièce explore la question en auscultant leurs situations familiales, marquées par des relations ambivalentes à 3 hommes : un fils, un frère et un père, qui apparaissent au plateau « joués » par les amies elles-mêmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T22:00:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/a-notre-place

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



