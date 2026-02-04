A nous de jouer – Jeux de société Salle Balavoine La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, En famille, Jeune Public, Adulte – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

“A nous de jouer” Venez participer à une après-midi jeux de société avec la MPT (Maison Pour Tous) le mercredi 18 février 2026 de 14h30 à 17h30. Rendez-vous Salle Balavoine, 22 rue de la rivière à La Chapelle sur Erdre Jeux pour tous les âges.

Salle Balavoine La Chapelle-sur-Erdre 44240

