A nous de jouer – Jeux de société, Salle Balavoine, La Chapelle-sur-Erdre

A nous de jouer – Jeux de société Mercredi 18 février, 14h30 Salle Balavoine Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

“A nous de jouer”

Venez participer à une après-midi jeux de société avec la MPT (Maison Pour Tous) le mercredi 18 février 2026 de 14h30 à 17h30.

Rendez-vous Salle Balavoine, 22 rue de la rivière à La Chapelle sur Erdre

Jeux pour tous les âges.

Salle Balavoine 22 rue de la Rivière, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez faire des jeux de société avec la Maison Pour Tous jeux de société TransiStore