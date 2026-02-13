A nous de jouer – Jeux de société, Salle Balavoine, La Chapelle-sur-Erdre
A nous de jouer – Jeux de société Mercredi 18 février, 14h30 Salle Balavoine Loire-Atlantique
Entrée libre
Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00
“A nous de jouer”
Venez participer à une après-midi jeux de société avec la MPT (Maison Pour Tous) le mercredi 18 février 2026 de 14h30 à 17h30.
Rendez-vous Salle Balavoine, 22 rue de la rivière à La Chapelle sur Erdre
Jeux pour tous les âges.
Salle Balavoine 22 rue de la Rivière, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
