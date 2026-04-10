À nous de jouer !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
À nous de jouer !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing vendredi 10 avril 2026.
À nous de jouer ! Vendredi 10 avril, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T14:00:00+02:00 – 2026-04-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-10T14:00:00+02:00 – 2026-04-10T16:00:00+02:00
Nous n’attendons que votre bonne humeur pour nous lancer dans des parties endiablées.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Envie de jouer et de vous mesurer à d’autres joueurs ? La médiathèque Andrée Chedid vous propose de découvrir une pléiade de jeux de société loin des traditionnels Scrabble, Monopoly ou Triomino.
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