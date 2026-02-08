À nous de jouer ! Tourcoing
À nous de jouer ! Tourcoing vendredi 10 avril 2026.
À nous de jouer !
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-10 16:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Nous n’attendons que votre bonne humeur pour nous lancer dans des parties endiablées.
Nous n’attendons que votre bonne humeur pour nous lancer dans des parties endiablées. .
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We’re just waiting for your good mood to get us into a frenzy of play.
L’événement À nous de jouer ! Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme