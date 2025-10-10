À Nous Les Toits ! Le festival des toits marseillais 2025 Marseille 1er Arrondissement

À Nous Les Toits ! Le festival des toits marseillais 2025

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025 de 16h à 22h30. Sur une quinzaine de toits de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

À Nous Les Toits ! Les festival des toits marseillais, vous donne rendez-vous du 10, 11 et 12 octobre 2025 pour sa 4e édition.

À Nous Les Toits revient pour sa 4ᵉ édition !

Cette année, le festival propose une programmation toit par toit comme autant de points de vue uniques sur la ville celui d’un·e habitant·e qui se réapproprie son toit, d’un·e architecte en quête de futurs possibles, ou encore d’un·e enfant qui joue au foot au sommet de son école.



Monter sur les toits, c’est élever les regards, les récits et les imaginaires urbains. En 2025, le festival choisit le POV (Point of View) comme outil de dialogue et de transformation collective ensemble, à hauteur de ciel, repensons la ville non seulement à l’horizontale, mais aussi à la verticale. .

English :

À Nous Les Toits! Marseille’s rooftop festival, takes place on October 10, 11 and 12, 2025 for its 4th edition.

German :

À Nous Les Toits ! Das Dachfestival in Marseille, lädt Sie vom 10. bis 12. Oktober 2025 zu seiner vierten Ausgabe ein.

Italiano :

À Nous Les Toits! Il festival dei tetti di Marsiglia, terrà la sua quarta edizione il 10, 11 e 12 ottobre 2025.

Espanol :

¡À Nous Les Toits! El festival de las azoteas de Marsella, celebrará su 4ª edición los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025.

