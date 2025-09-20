À nous les vacances ! Maison de l’histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne

À nous les vacances ! 20 et 21 septembre Maison de l’histoire et du patrimoine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du temps compté au temps pour soi

À l’occasion du 90e anniversaire des premiers congés payés en France, la Maison de l’Histoire et du Patrimoine propose une exposition interrogeant les notions de « repos » et de « vacances », du XIXe siècle aux années 1970.

Elle montre comment un territoire de banlieue peut accueillir des maisons de campagne bourgeoises au cours du XIXe siècle, des loisirs plus populaires à la Belle Époque à travers la pêche, les guinguettes, les baignades tout en connaissant l’effervescence des premiers congés payés de 1936 puis les départs en masse sur la fameuse « nationale 7 » à partir des années 1950. Elle s’intéresse aussi à l’encadrement de la jeunesse dans une banlieue soucieuse de développer des patronages et d’offrir des colonies de vacances au « grand air » aux enfants.

Découvrez des archives variées, allant des gravures aux photographies, en passant par des affiches et des films mais aussi des objets représentatifs de la richesse de l’histoire des vacances, des vêtements symboliques au matériel de camping pour ne citer que deux exemples.

Maison de l'histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 71 45 60

©AD94_Dépliant_Vacances