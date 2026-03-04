A nous l’Espace, Médiathèque municipale de Maubeuge, Maubeuge

A nous l’Espace Mercredi 18 mars, 15h00 Médiathèque municipale de Maubeuge Nord

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:50:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:50:00+01:00

Comédie musicale

De et avec Arthur Jamin et Timothée Leroy

L’astronaute Gali est perdu dans l’espace ! Nestor le mécanicien et Zénon le scientifique embarquent à bord d’une fusée interactive pour tenter de le retrouver. Décollage imminent !

Des anneaux de Saturne à Mars la rouge, c’est une aventure pleine d’audace et de fantaisie qui attend les deux voyageurs de l’espace. En chemin, ils se poseront sur la Lune, s’émerveilleront devant une étoile superstar, découvriront une planète inconnue, construiront une drôle de machine et feront d’étonnantes rencontres qui changeront le cours du voyage…

Prenez part à cette expédition trépidante et préparez-vous à toucher les étoiles !

Véritable spectacle son et lumière aux décors coulissants, A nous l’espace ! est une comédie musicale pour tous les âges. Dynamique et poétique, ce voyage cosmique est aussi une jolie fable sur les richesses de l’univers… et de notre Terre.

Médiathèque municipale de Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

Dis-moi Dix mots

ville de Maubeuge