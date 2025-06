A Paluel, l’exposition « Traits de côte » d’Isabelle Roby se focalise sur des éléments du paysage Le Clos des Fées Paluel 21 juin 2025

À Paluel, l’exposition intitulée Traits de côte marque le début de la saison estivale en mettant à l’honneur la peintre et graveur Isabelle Roby. Dans l’enceinte du Clos des Fées, cette discrète artiste expose la diversité de ses pratiques allant du pastel au dessin en passant par la gravures et la peinture.

Connue pour son attrait du travail en extérieur, Isabelle Roby prend pour point de départ la nature, là où les sens sont en éveil. À l’aide de matériaux légers, l’artiste apprécie le passage rapide de l’intention au geste. En gravure, où la technique implique le plus souvent un matériel lourd et une succession de protocoles, sa démarche s’avère semblable en favorisant plutôt l’utilisation de la pointe sèche qui permet l’attaque directe du support.

Dans l’observation des plantes, Isabelle Roby entrevoit la notion de disparition, celle du déclin de fleurs qui fanent et dont les formes se modifient tout laissant voir une résistance intérieure, de celle qui traverse leur lente métamorphose vers leur anéantissement. Palpable dans la vie végétale, cette énergie retient l’intérêt de l’artiste qui cherche à la représenter. Plus récemment, Isabelle Roby s’est intéressée à un écheveau de fil de coton, matière dont l’instabilité génère des formes multiples dont elle a fixé les emmêlements.

Comme pour rendre essentiels les objets, Isabelle Roby les isole pour mieux en souligner certains détails ou formes échappant à première vue. De là, surgissent des séries représentant un motif revisité à l’infini. Chaque fois cependant, émerge un sens nouveau. Chez elle, le traitement des ensembles débouche sur des interprétations du sujet que le regard capte dans son mouvement. Si une falaise apparaît à première vue comme une barre à l’horizon, elle deviendra pour elle le symbole de la limite du monde habité.

Dans l’espace consacré à son exposition, Isabelle Roby a choisi de réserver une salle à l’audition d’une bande sonore, en résonance à son travail et créée par la jeune et prometteuse Kenza Gasmi, étudiante aux Beaux-Arts de Rouen.

Début : 2025-06-21T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T18:30:00.000+02:00

accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr http://urlr.me/duqEpV 02 35 99 25 46

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime