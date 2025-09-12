A Pâques, cherchez les œufs autour de la Pyramide du Loup ! La Pyramide du Loup Toucy

Les enfants, préparez vous et venez déguisés ! Une chasse aux œufs est prévue dans le parc autour de la Pyramide du Loup. Soyez vifs et gardez l’œil ouvert pour les trouver… Des instants de pur bonheur pour les enfants pour trouver de bons œufs au chocolat autour de la Pyramide du Loup… Des ateliers créatifs seront également proposés ! .

La Pyramide du Loup Ferme des Bas-Gilats Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47

