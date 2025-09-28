À Partir des Trobairitz Maison Carrée de Nay Nay

Trois voix s’unissent pour chanter la langue d’Òc au féminin du pluriel. Trois artistes pratiquant le seul en scène, s’invitent autour d’un répertoire choisi. Puis, à partir des chants de trobairitz ( les femmes troubadours), et de textes médiévaux, nous irons au plus près du verbe « trobar ».

« Trobar » c’est trouver en occitan. Trouver le temps de créoliser nos aspirations dans un aller-retour Brėsil Occitanie, depuis les temps médiévaux jusqu’à nos jours, dans l’expérience du chant de chacune et de chacun, que ce soit par le truchement du texte ou celui de l’improvisation. Rita Macedo et Juliette Minvielle apportent leurs collectages de textes, mais aussi leur « trobar ». Tout comme Andrė Minvielle sa voc’alchimie. Chacune et chacun son histoire, son aller venir.

0559139965 maison.carre@mairienay.fr http://www.maison-carree-nay.fr

Maison Carrée de Nay 13 place de la république – 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques