À pas contés !

Le Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 11:00:00

fin : 2026-02-17 12:15:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

Orion le conteur est bouleversé, de sa valise les contes ont disparu…où sont-ils allés? Suivez Orion et aidez-le à retrouver ses contes.

Infos pratiques:

Animation pour enfants entre 4 et 9 ans.

La présence d’un adulte est obligatoire. .

Le Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement À pas contés ! Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Angers