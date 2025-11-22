A petit pas tis-sons maison de la parentalité 37 avenue de la ferrière 44700 Orvault Orvault

A petit pas tis-sons maison de la parentalité 37 avenue de la ferrière 44700 Orvault Orvault samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 10:30 – 11:30

Gratuit : non Tarif libre Inscription via Hello asso : En famille, Adulte, Jeune Public – Age maximum : 3

Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer. Cet espace est l’occasion de se poser avec l’enfant et d’évoluer à son rythme.Attention une inscription par famille! Inscription via Hello AssoDe la naissance à 3 ans, merci de respecter cette information

maison de la parentalité 37 avenue de la ferrière 44700 Orvault Orvault 44700

0749735486