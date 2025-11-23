A petit pas tis-sons Maison de la parentalité Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 09:30 – 10:15

Gratuit : non Tarif libre Inscription via Hello asso :1- https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-11-04-2025-9h30 2-https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-11-04-2025-10h45 En famille, Adulte, Jeune Public – Age maximum : 3

Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer. Cet espace est l’occasion de se poser avec l’enfant et d’évoluer à son rythme.Deux séances vous sont proposées à 09h30 et à 10h45Attention une inscription par famille! Inscription via Hello AssoDe la naissance à 3 ans, merci de respecter cette information

Maison de la parentalité Orvault 44700

0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-11-04-2025-9h30