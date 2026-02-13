A petit pas tis-sons, Maison de la parentalité, Orvault

A petit pas tis-sons Mercredi 18 février, 09h30, 10h45 Maison de la parentalité Loire-Atlantique

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T09:30:00+01:00 – 2026-02-18T10:15:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:45:00+01:00 – 2026-02-18T11:30:00+01:00

Des tipis à découvrir entre adultes et enfants pour toucher, dessiner, jouer de la musique, écouter des histoires, chanter et se bercer.

Cet espace est l’occasion de se poser avec l’enfant et d’évoluer à son rythme.

Deux séances vous sont proposées à 09h30 et à 10h45

Séance de 9h30 réservée aux assitantes maternelles

Séance de 9h45 réservée aux familles

Inscription via Hello Asso

De la naissance à 3 ans, merci de respecter cette information

Maison de la parentalité 37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-18-02-2025-9h30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/a-petit-pas-tis-sons-18-02-2025-10h45 »}]

enchanfantines