À Petits Pas « Bien chez soi » Médiathèque Le Tréport
À Petits Pas « Bien chez soi » Médiathèque Le Tréport mercredi 24 septembre 2025.
À Petits Pas « Bien chez soi »
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 10:30:00
fin : 2025-09-24 11:30:00
Date(s) :
2025-09-24
Lecture des albums
– La Moufle, suivi d’une activité manuelle.
– Boucle d’or création d’une maison où l’on peut coller les éléments tel que les lits, la table…
Durée 1h De 0 à 3 ans Sur inscription. Gratuit .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr
English : À Petits Pas « Bien chez soi »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement À Petits Pas « Bien chez soi » Le Tréport a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers