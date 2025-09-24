À Petits Pas « Bien chez soi » Médiathèque Le Tréport

À Petits Pas « Bien chez soi » Médiathèque Le Tréport mercredi 24 septembre 2025.

À Petits Pas « Bien chez soi »

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:30:00

fin : 2025-09-24 11:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Lecture des albums

– La Moufle, suivi d’une activité manuelle.

– Boucle d’or création d’une maison où l’on peut coller les éléments tel que les lits, la table…

Durée 1h De 0 à 3 ans Sur inscription. Gratuit .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

English : À Petits Pas « Bien chez soi »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement À Petits Pas « Bien chez soi » Le Tréport a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers