À Petits Pas Bien dans son assiette Médiathèque Le Tréport

À Petits Pas Bien dans son assiette
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
2025-12-10
Une séance bébé gourmet avec des histoires, une activité ainsi qu’un petit goûter.
Durée 1h De 4 mois à 3 ans Accompagné d’un adulte Sur inscription. Gratuit .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr
