À petits pas éveil musical Médiathèque Le Tréport

À petits pas éveil musical

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

2026-02-18

Séance d’éveil musical dans le cadre du mois Les Bienfaits de la musique . Durée 1h . De 0 à 3 ans. Sur inscription. Gratuit. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88

