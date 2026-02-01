À petits pas éveil musical Médiathèque Le Tréport
À petits pas éveil musical Médiathèque Le Tréport mercredi 18 février 2026.
À petits pas éveil musical
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:30:00
2026-02-18
Séance d’éveil musical dans le cadre du mois Les Bienfaits de la musique . Durée 1h . De 0 à 3 ans. Sur inscription. Gratuit. .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88
