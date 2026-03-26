A petits pas jeux de société Médiathèque Le Tréport
A petits pas jeux de société Médiathèque Le Tréport mercredi 1 avril 2026.
A petits pas jeux de société
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Des jeux de société pour rire, découvrir et apprendre. Durée 1h. De 0 à 3 ans. Sur inscription. Gratuit. .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A petits pas jeux de société
L’événement A petits pas jeux de société Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)
- Bien ensemble Jeux de société sous toutes ses formes et pour tous les âges Médiathèque Le Tréport 1 avril 2026
- Animation grand public Médiathèque Le Tréport 1 avril 2026
- La Tréporthèque Quartier Charles Gounod Tréport terrasse Le Tréport 3 avril 2026
- Spectacle clown et cirque Mélange 2 Temps BP Zoom Salle Reggiani Le Tréport 3 avril 2026
- L’art de la perle de verre en France Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport 4 avril 2026