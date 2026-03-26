A petits pas jeux de société Médiathèque Le Tréport

A petits pas jeux de société

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Des jeux de société pour rire, découvrir et apprendre. Durée 1h. De 0 à 3 ans. Sur inscription. Gratuit. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88

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English : A petits pas jeux de société

L’événement A petits pas jeux de société Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers