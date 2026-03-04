À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

À petits petons vers les histoires Mercredi 15 avril, 09h45 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:45:00+02:00 – 2026-04-15T10:15:00+02:00

Fin : 2026-04-15T09:45:00+02:00 – 2026-04-15T10:15:00+02:00

Assis, couchés ou confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les tout-petits viennent découvrir des histoires.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/petits-petons-vers-les-histoires-0 »}]

Assis, couchés ou confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les tout-petits viennent découvrir des histoires.

© Sihem ATAMNIA