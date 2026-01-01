À pied d’œuvre | Avant-première Les Cinémas Actes Sud Arles

À pied d’œuvre | Avant-première

Vendredi 23 janvier 2026 de 21h à 23h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Séance présentée par l’auteur Franck Courtès, précédée d’une rencontre signature en librairie à 18h30

Synopsis

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.



Réalisation Valérie Donzelli

Casting Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

The screening will be presented by the author Franck Courtès, preceded by a book signing at the bookstore at 6:30 pm.

