À PIED d’ŒUVRE — AVANT-PREMIÈRE + RENCONTRE (en visio) Cinéma du TNB Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

4€ sur présentation du coupon Télérama

Avant-première dans le cadre du Festival Télérama

À PIED d’ŒUVRE de Valérie Donzelli

« Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. » À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.

1h30, France, 2026

Séance suivie d’une rencontre (en visio) avec la cinéaste et le comédien Bastien Bouillon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T18:30:00.000+01:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4075

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



