Á pied d’œuvre Cinéma François Truffaut Commercy

Début : Lundi Lundi 2026-03-02 20:30:00
fin : 2026-03-02
2026-03-02
Le film Á pied d’œuvre de Valérie Donzelli sera suivi d’un feedback artistique, venez partager un moment convivial avec Vincent Adelus.Tout public
Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com
English :
Valérie Donzelli’s film Á pied d’uvre will be followed by artistic feedback, so come and share a convivial moment with Vincent Adelus.
