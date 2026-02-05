Á pied d’œuvre Cinéma François Truffaut Commercy

Á pied d’œuvre

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Début : Lundi Lundi 2026-03-02 20:30:00

fin : 2026-03-02

2026-03-02

Le film Á pied d’œuvre de Valérie Donzelli sera suivi d’un feedback artistique, venez partager un moment convivial avec Vincent Adelus.Tout public

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com

English :

Valérie Donzelli’s film Á pied d’uvre will be followed by artistic feedback, so come and share a convivial moment with Vincent Adelus.

