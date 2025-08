A PLACE OF SAFETY A JOURNEY INTO THE CENTRAL MEDITERRANEAN Montpellier

A PLACE OF SAFETY A JOURNEY INTO THE CENTRAL MEDITERRANEAN

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13 2025-11-14

La Méditerranée, c’est tout proche et plein de gens s’y noient, encore hier. Parfois on se demande pourquoi on en parle moins, comme si on avait pris l’habitude et qu’on avait un peu honte. Peut-être justement parce que c’est tout proche. Les Italiens de Kepler-452, Nicola Borghesi et Enrico Baraldi, ont passé quelques semaines en juillet 2024 sur le bateau Sea-Watch 5, avec les humanitaires qui y travaillent et les migrants sauvés pour cette fois.

Ils y ont posé des questions, appris des histoires, découvert l’engagement complexe des sauveteurs en mer, les règles et les impuissances en la matière, rencontré des gens en colère et d’autres qui font avec. Ils en ont fait une pièce documentaire et documentée, qui croise les images et les langues parlées à bord, les urgences et les désillusions. Un puissant oratorio laïc, politique sans pathos et simplement humain, interprété sur le plateau par Nicola Borghesi et par les membres de la mission eux-mêmes.

durée 2h

spectacle en italien, anglais, portugais surtitré en français .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

The Mediterranean is very close by and many people drown in it, just yesterday. Sometimes we wonder why we don?t talk about it as much, as if we?ve got used to it and are a little ashamed.

German :

Das Mittelmeer ist ganz in der Nähe und viele Menschen ertrinken dort, erst gestern wieder. Manchmal fragt man sich, warum man weniger darüber spricht, als ob man sich daran gewöhnt hätte und sich ein wenig schämt.

Italiano :

Il Mediterraneo è molto vicino e molte persone vi annegano, proprio ieri. A volte ci chiediamo perché non ne parliamo tanto, come se ci fossimo abituati e ci vergognassimo un po’.

Espanol :

El Mediterráneo está muy cerca y mucha gente se ahoga en él, ayer mismo. A veces nos preguntamos por qué no hablamos tanto de él, como si nos hubiéramos acostumbrado y nos diera un poco de vergüenza.

