A plates coutures Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze Pyrénées-Atlantiques

A Plates Coutures de Carole Thibaut

Vous souvenez-vous du combat des ouvrières de Lejaby à Yssingeaux, cette entreprise de sous-vêtements qui a déposé le bilan en 2012 ? Les employées refusent la fatalité et, dès 2010, décident de reprendre en main leur outil de production pour sauvegarder leurs emplois. Elles qui normalement se taisent, la tête penchée sur les machines, décident soudain de parler, de résister. Et elles racontent leur quotidien, loin du pathos et du misérabilisme, leurs moments de joie et de complicité féminine, leur fierté de découvrir qui elles sont, de faire ce qu’elles font… Elles sont fortes, parfois émouvantes et souvent drôles. Parce que quand on n’a plus rien à perdre, il ne reste plus qu’à tout tenter ; et pour gagner sa liberté, on résiste, on lutte. On vit tout simplement.

Spectacle à partir de 10 ans

Réservations conseillées .

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

