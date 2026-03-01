A pleine voix Place du Marché Graveson

A pleine voix Place du Marché Graveson samedi 28 mars 2026.

A pleine voix

Samedi 28 mars 2026 de 15h à 19h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Concours de chant A pleine voix .
Concours de chant A pleine voix à l’Espace Culturel.
Concours organisé par Carla Heorges, la gagnate de The Voice Kids.   .

Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A pleine voix singing competition.

L’événement A pleine voix Graveson a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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