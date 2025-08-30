À poêle Largeasse Largeasse

Salle Guy Gonnord Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Soirée festive organisée par le comité des fêtes de Largeasse, animation avec la Banda de Boismé.

Restauration sur place avec mouclade-frites ou saucisse-frites, dessert et café (réservation sur Helloasso avant le 15/08/25). .

Salle Guy Gonnord Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 30 14 56 comitedesfetesdelargeasse@gmail.com

