À poêle Largeasse Largeasse

Salle Guy Gonnord Largeasse Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Soirée festive organisée par le comité des fêtes de Largeasse, animation avec la Banda de Boismé.
Restauration sur place avec mouclade-frites ou saucisse-frites, dessert et café (réservation sur Helloasso avant le 15/08/25). .
Salle Guy Gonnord Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 30 14 56 comitedesfetesdelargeasse@gmail.com
