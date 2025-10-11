À Poils La Compagnie s’Appelle Reviens Lille

Le public est invité à entrer dans une salle presque vide, dans laquelle le spectacle semble ne pas avoir été prévu pas de décor, pas de sièges.

Dans cet espace inhospitalier, trois roadies (techniciens) bourrus brassent des caisses. Peu à peu ils les utiliseront pour construire autour du public un confortable petit chapiteau avec scène et gradins. Dans le temps de ce montage, tout autour décor, accessoires, comédiens se transforme et se poilise .

**Tarifs** 5 / 3 / 2 €

**Durée** 40 min

**À partir de** 4 ans

**Samedi 11 octobre**, 10 h 30 & 16 h 30

**Réservations** [mfwazemmes@mairie-lille.fr](mfwazemmes@mairie-lille.fr) ou 03 20 78 20 23

**Réservations via le pass culture** [https://passculture.app/offre/338080253?utm_gen=product&utm_campaign=share_offer&utm_medium=header](https://passculture.app/offre/338080253?utm_gen=product&utm_campaign=share_offer&utm_medium=header)

> Passez le weekend aux maisons Folies et découvrez aussi le spectacle “Lou(h)oup ” de la Cie Najico le 12 octobre à la maison Folie Moulins !

Mise en scène et écriture Alice Laloy ; Avec Vladimir Barbera, Luka Fiorello & William Pelletier ; Collaboration artistique Stéphanie Farison ; Assistanat à la mise-en-scène Simon-Elie Galibert ; Musiques Csaba Palotai ; Scénographie Jane Joyet, assistée d’ Alissa Maestracci ; Lumières Jean-Yves Courcoux ; Dispositif sonore Julien Joubert ; Costumes Alice Laloy, Mélanie Loisy, Maya-Lune Thieblemont & Anne Yarmola, assistées de Sara Clédé & Solveig De Reydet ; Prothèses et perruques Maya-Lune Thieblemont ; Construction Benjamin Hautin ; Régie générale, son, lumière, plateau Jean-Baptiste Leroux ; Renforts à la construction du décor Quentin Tailly, Vivan Guillermin, Stéphane Uzan & l’équipe des mécheuses Mathilde Apert, Lëa Assous, Justine Baron, Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie Garcia Lamolla, Charisté Monseigny, Lisa Morice, Fatima Sharmin, Maëlle Ubaldi & Emma Valquin ; Production, Coordination, Administration et Communication Gabrielle Dupas, Joanna Cochet, Céline Amadis et Manon Rouquet ; Production La Compagnie s’Appelle Reviens ; Coproduction La Comédie de Colmar CDN Grand Est Alsace ; Le TJP-CDN Strasbourg Grand Est ; Le Tandem Scène Nationale Arras-Douai ; Houdremont Centre Culturel La Courneuve ; La compagnie est subventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine de Dunkerque, avec le soutien du Département du Nord, la Ville de Dunkerque ;

Avec le soutien du Conseil Général de Seine-saint Denis et la Ville de Strasbourg. Et le soutien pour l’accueil en résidence du Théâtre La Licorne à Dunkerque, Du Nouveau Théâtre de Montreuil CDN, de la ville de Pantin, et du Théâtre de la Coupe d’Or ; Avec la participation artistique du Jeune théâtre national ; ©Thierry Laporte

_Dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000_ .

70 Rue des Sarrazins Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 78 20 23 mfwazemmes@mairie-lille.fr

