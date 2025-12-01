À POILS Mende

À POILS Mende mercredi 10 décembre 2025.

À POILS

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Alice Laloy, Cie S’appelle reviens // Théâtre

Tout commence par une rencontre inopportune.

Accueilli·es dans un espace vide par des techniciens bourrus, les spectateur·rices assistent à un ballet de flight cases*.

Petit à petit, ils et elles sont sollicité·es pour participer à la mise en place du décor. La rencontre opère, les techniciens s’adoucissent et un cocon tout en couleurs se construit collectivement.

À Poils est un spectacle où la scénographie prend vie sous nos yeux, un moment hors du temps pendant lequel apprivoiser l’autre permet de dépasser ses peurs.

*caisses qui permettent de transporter le matériel technique

◥ Pour aller plus loin les oeuvres textiles de l’artiste américaine Sheila Hicks, et l’exposition Lignes de vie qui lui a été consacrée au Centre Pompidou à Paris en 2018

—————————————————————————————————————-

Age Dès 3 ans

Lieu Espace Événements Georges Frêche

Durée 45 minutes

Tarif unique 8€ // abonné-e 6€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

Spectacle proposé en séances scolaires dans le cadre des Parcours Jeunesse.

—————————————————————————————————————-

Action culturelle Atelier Tuftage mercredi 10 novembre pour Binôme adulte-enfant dès 3 ans

Gratuit, sur réservation. Vous serez initié·es au tuftage, une technique de tissage qui sert à confectionner des tapis et qui a été utilisée pour réaliser les costumes d’À poils.

Vous pourrez ensuite vous métamorphoser et customiser vos cheveux et vos visages selon vos envies.

—————————————————————————————————————-

Mise en scène et écriture Alice Laloy // Avec Vladimir Barbera, Luca Fiorello & William Pelletier // Collaboration artistique Stéphanie Farison // Assistanat à la mise-en-scène Simon-Elie Galibert // Musiques Csaba Palotai // Scénographie Jane Joyet, assistée d’ Alissa Maestracci // Lumières Jean-Yves Courcoux // Costumes Alice Laloy, Mélanie Loisy, Maya-Lune Thieblemont & Anne Yarmola,assistées de Sara Clédé & Solveig De Reydet // Prothèses et perruques Maya-Lune Thieblemont // Construction Benjamin Hautin // Régie générale, son, lumière, plateau Julien Joubert en alternance avec Jean-Baptiste Leroux // Renforts à la construction du décor Quentin Tailly, Vivan Guillermin, Stéphane Uzan & l’équipe des mécheuses Mathilde Apert, Lëa Assous, Justine Baron, Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie Garcia Lamolla, Charisté Monseigny, Lisa Morice, Fatima Sharmin, Maëlle Ubaldi & Emma Valquin // Production, Coordination, Administration et Communication Gabrielle Dupas, Joanna Cochet, Céline Amadis et Manon Rouquet

—————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le lien web .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement À POILS Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende