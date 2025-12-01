À POILS Mende
À POILS Mende mercredi 10 décembre 2025.
Alice Laloy, Cie S’appelle reviens // Théâtre
Tout commence par une rencontre inopportune.
Accueilli·es dans un espace vide par des techniciens bourrus, les spectateur·rices assistent à un ballet de flight cases*.
Petit à petit, ils et elles sont sollicité·es pour participer à la mise en place du décor. La rencontre opère, les techniciens s’adoucissent et un cocon tout en couleurs se construit collectivement.
À Poils est un spectacle où la scénographie prend vie sous nos yeux, un moment hors du temps pendant lequel apprivoiser l’autre permet de dépasser ses peurs.
*caisses qui permettent de transporter le matériel technique
◥ Pour aller plus loin les oeuvres textiles de l’artiste américaine Sheila Hicks, et l’exposition Lignes de vie qui lui a été consacrée au Centre Pompidou à Paris en 2018
Age Dès 3 ans
Lieu Espace Événements Georges Frêche
Durée 45 minutes
Tarif unique 8€ // abonné-e 6€
Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23
Spectacle proposé en séances scolaires dans le cadre des Parcours Jeunesse.
Action culturelle Atelier Tuftage mercredi 10 novembre pour Binôme adulte-enfant dès 3 ans
Gratuit, sur réservation. Vous serez initié·es au tuftage, une technique de tissage qui sert à confectionner des tapis et qui a été utilisée pour réaliser les costumes d’À poils.
Vous pourrez ensuite vous métamorphoser et customiser vos cheveux et vos visages selon vos envies.
Mise en scène et écriture Alice Laloy // Avec Vladimir Barbera, Luca Fiorello & William Pelletier // Collaboration artistique Stéphanie Farison // Assistanat à la mise-en-scène Simon-Elie Galibert // Musiques Csaba Palotai // Scénographie Jane Joyet, assistée d’ Alissa Maestracci // Lumières Jean-Yves Courcoux // Costumes Alice Laloy, Mélanie Loisy, Maya-Lune Thieblemont & Anne Yarmola,assistées de Sara Clédé & Solveig De Reydet // Prothèses et perruques Maya-Lune Thieblemont // Construction Benjamin Hautin // Régie générale, son, lumière, plateau Julien Joubert en alternance avec Jean-Baptiste Leroux // Renforts à la construction du décor Quentin Tailly, Vivan Guillermin, Stéphane Uzan & l’équipe des mécheuses Mathilde Apert, Lëa Assous, Justine Baron, Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie Garcia Lamolla, Charisté Monseigny, Lisa Morice, Fatima Sharmin, Maëlle Ubaldi & Emma Valquin // Production, Coordination, Administration et Communication Gabrielle Dupas, Joanna Cochet, Céline Amadis et Manon Rouquet
Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le lien web .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
