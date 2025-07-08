À Poils Cirque du Manège, scène nationale Reims Reims

À Poils

Cirque du Manège, scène nationale Reims

2026-02-11

2026-02-14

2026-02-11 2026-02-14

Tout public

Conception, texte et mise en scène Alice Laloy

Théâtre musical • Hors les murs • En partenariat avec le Manège, scène nationale de Reims

Au contact de l’enfant, l’adulte convoque en lui-même sa propre tendresse. C’est à partir de cette observation qu’Alice Laloy a créé ce spectacle pour le tout jeune public. Trois régisseurs-rockeurs, bourrus et vêtus de cuir noir, s’affairent à la manipulation de caisses de rangement à roulettes. D’abord rétifs à la présence du public composé en grande partie d’enfants, les trois techniciens aux cheveux hirsutes se laissent finalement approcher, jusqu’à faire même participer les spectateurs à la mise en place de l’espace scénique qui, petit à petit, se métamorphose en un univers poilu aux mille couleurs, rythmé par le son des guitares électriques. Décalé et d’une singulière poésie, À poils invite à la douceur et bouleverse les a priori.

La rencontre entre les spectateurs et les acteurs ne semble pas avoir été prévue. Pas de gradin, pas de coussins. Seuls trois roadies barbus et cloutés et leurs caisses dans un grand espace vide. Alice Laloy

Tout public dès 3 ans

Durée 40 minutes .

