A portée de rêve Centre Curial Paris Anim PARIS samedi 8 novembre 2025.

Le spectacle de cette année a pour

thème… le rêve, et les liens que nous entretenons entre notre

imaginaire (diurne comme nocturne) et notre réalité, intime, individuelle et

collective.

De Don Quichotte à Martin Luther

King, du Temps des cerises à Souchon, de Freud à Verlaine, de la poésie

à la lutte, de l’espoir à l’utopie réalisée, le rêve nous constitue, nous tient

debout, élargit nos vies, traverse les frontières, nous aide à penser le

monde et à le transformer.

Et plus on le partage, plus il

peut nous réinventer.

Alors, rêvons, chantons,

partageons !

Samedi 15 novembre 2025 – 20h

CRL10 Jemmapes – 116 Quai de Jemmapes

75010 PARIS

Vendredi 23 janvier 2026 – 20h

Centre Mathis

Paris Anim – 15 rue Mathis 75019 PARIS

Samedi 24 janvier 2026 – 20h

Centre Curial

Paris Anim – 16 rue Colette Magny 75019 PARIS

Billetterie : www.poingdorgue.com/billetterie/

Le nouveau spectacle de Poing d’Orgue se jouera entre novembre 2025 et janvier 2026. Bloquez vos agendas et parlez-en autour de vous.

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Rendez-vous sur notre site

Tout public.

Centre Curial Paris Anim 16 rue Colette Magny 75019 PARIS

https://poingdorgue.com/category/actus/ poingdorgue@gmail.com https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue/ https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue/