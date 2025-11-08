A portée de rêve Centre Curial Paris Anim PARIS
A portée de rêve Centre Curial Paris Anim PARIS samedi 8 novembre 2025.
Le spectacle de cette année a pour
thème… le rêve, et les liens que nous entretenons entre notre
imaginaire (diurne comme nocturne) et notre réalité, intime, individuelle et
collective.
De Don Quichotte à Martin Luther
King, du Temps des cerises à Souchon, de Freud à Verlaine, de la poésie
à la lutte, de l’espoir à l’utopie réalisée, le rêve nous constitue, nous tient
debout, élargit nos vies, traverse les frontières, nous aide à penser le
monde et à le transformer.
Et plus on le partage, plus il
peut nous réinventer.
Alors, rêvons, chantons,
partageons !
Samedi 15 novembre 2025 – 20h
CRL10 Jemmapes – 116 Quai de Jemmapes
75010 PARIS
Vendredi 23 janvier 2026 – 20h
Centre Mathis
Paris Anim – 15 rue Mathis 75019 PARIS
Centre Curial
Paris Anim – 16 rue Colette Magny 75019 PARIS
Billetterie : www.poingdorgue.com/billetterie/
Le nouveau spectacle de Poing d’Orgue se jouera entre novembre 2025 et janvier 2026. Bloquez vos agendas et parlez-en autour de vous.
Le samedi 24 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
Le vendredi 23 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
Le samedi 08 novembre 2025
de 20h00 à 22h00
payant
Rendez-vous sur notre site
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T21:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T22:00:00+02:00;2026-01-23T20:00:00+02:00_2026-01-23T22:00:00+02:00;2026-01-24T20:00:00+02:00_2026-01-24T22:00:00+02:00
Centre Curial Paris Anim 16 rue Colette Magny 75019 PARIS
https://poingdorgue.com/category/actus/ poingdorgue@gmail.com https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue/ https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue/