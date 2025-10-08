À Portées Ouvertes Abbaye-aux-Dames Saintes

Abbaye-aux-Dames Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Des élèves de toutes les familles d’instruments croisent leur talent pour proposer un programme éclectique.

Abbaye-aux-Dames Abbaye-aux-Dames espace béatrix Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr

English :

Students from all instrument families combine their talents to offer an eclectic program.

German :

Schülerinnen und Schüler aus allen Instrumentenfamilien kreuzen ihre Talente, um ein eklektisches Programm zu bieten.

Italiano :

Studenti di tutte le famiglie strumentali uniscono i loro talenti per offrire un programma eclettico.

Espanol :

Alumnos de todas las familias instrumentales combinan sus talentos para ofrecer un programa ecléctico.

L’événement À Portées Ouvertes Saintes a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge