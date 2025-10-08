À Portées Ouvertes Abbaye-aux-Dames Saintes
À Portées Ouvertes Abbaye-aux-Dames Saintes mercredi 8 octobre 2025.
À Portées Ouvertes
Abbaye-aux-Dames Abbaye-aux-Dames espace béatrix Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Des élèves de toutes les familles d’instruments croisent leur talent pour proposer un programme éclectique.
.
Abbaye-aux-Dames Abbaye-aux-Dames espace béatrix Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr
English :
Students from all instrument families combine their talents to offer an eclectic program.
German :
Schülerinnen und Schüler aus allen Instrumentenfamilien kreuzen ihre Talente, um ein eklektisches Programm zu bieten.
Italiano :
Studenti di tutte le famiglie strumentali uniscono i loro talenti per offrire un programma eclettico.
Espanol :
Alumnos de todas las familias instrumentales combinan sus talentos para ofrecer un programa ecléctico.
L’événement À Portées Ouvertes Saintes a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge