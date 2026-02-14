A priori, on se trompe ?, Médiathèque de Lille Sud, Lille

A priori, on se trompe ? 3 – 21 mars Médiathèque de Lille Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T14:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:00:00+01:00

« A priori on se trompe ? » est une exposition photo issue d’ateliers organisés par l’association « Du vent dans les mots » auprès des jeunes habitants Lille-Sud, et qui dénonce les préjugés racistes.

Des regards sensibles et questionnants, par une mise en lumière de l’absurdité.

En partenariat avec l’association « Du vent dans les mots ».

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec

