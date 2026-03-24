A propos de danse Centre Culturel Aragon Oyonnax

A propos de danse

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Pour sa première édition A propos de danse se déploie à Oyonnax. Le Centre National de Danse et ses partenaires organisent un temps fort au Centre Culturel Aragon ateliers, projections de films, exposition, une Parade, avant de conclure avec un bal.

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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 90 conservatoire@hautbugey-agglomeration.fr

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English :

For its first edition, A propos de danse takes place in Oyonnax. The Centre National de Danse and its partners are staging a special event at the Centre Culturel Aragon, featuring workshops, film screenings, an exhibition, a Parade, before concluding with a ball.

L’événement A propos de danse Oyonnax a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Haut-Bugey