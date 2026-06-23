À propos de jardin Rue d’Argouges Gratot
À propos de jardin Rue d’Argouges Gratot dimanche 2 août 2026.
Gratot
À propos de jardin
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le rendez-vous estival des amoureux du jardin
Dates samedi 1er et dimanche 2 août
Horaires 10h00 19h00
Plus de 60 exposants, pépiniéristes plantes et fleurs, déco et mobilier de jardin, outils et accessoires de jardinage, saveurs du terroir et animations. Votre billet d’entrée vous donne accès à l’ensemble de la manifestation ainsi qu’à la visite du château incluant exceptionnellement des salles non ouvertes au public habituellement.
Ticket d’or avec cadeaux à gagner.
Buvette et encas sur place.
Parking gratuit.
Public(s) tout public, amoureux des jardins, sortie en famille
Billetterie / réservation www.chateaugratot.com
Tarifs Entrée + visite du Château
– adultes 6 €
– enfants 10-17 ans / étudiant -28 ans 2 €
– moins de 10 ans gratuit .
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com
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English : À propos de jardin
L’événement À propos de jardin Gratot a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
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