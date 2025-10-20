À quatre mains | activités en famille l’Archipel Fouesnant

À quatre mains | activités en famille

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Pendant les vacances de la Toussaint, créez, pratiquez, découvrez !

En binôme enfant/adulte ( à quatre mains ), participez à des ateliers, découvrez de nouvelles techniques et partagez des moments créatifs et ludiques entre génération à la Médiathèque de Fouesnant.

Voici le programme de la semaine

Fabriquer sa marionnette

Atelier | Loisirs créatifs

Lundi 20 octobre 10h00 (durée 1h30)

Avec la Cie de La P’tite Semelle

Binôme enfant (dès 4 ans) et adulte

Réaliser sa lampe à poser

Atelier | Loisirs créatifs

Lundi 20 octobre 14h00 (durée 2h00)

Avec Hibiscus Pourpre

Binôme enfant/ado (dès 8 ans) et adulte

S’initier au cyanotype

Atelier | Arts plastiques

Mardi 21 octobre 10h00 (durée 2h00)

Avec Philippe Bréson

Binôme enfant/ado (dès 8 ans) et adulte

Découvrir le jaspage

Atelier | Loisirs créatifs

Mardi 21 octobre 14h00 (durée 3h00)

Avec Caroline Regnier

Binôme ado (dès 11 ans) et adulte

Confectionner ses pigments et peintures

Atelier | Loisirs créatifs

Mercredi 22 octobre 10h00 (durée 2h00)

Avec Marion Massiou

Binôme enfant/ado (dès 6 ans) et adulte

Coudre un tote bag

Atelier | Loisir créatifs

Mercredi 22 octobre 14h00 (durée 4h00)

Avec Création by Nelly

Binôme ado (dès 11 ans) et adulte

Massage et relaxation en famille

Atelier | Bien-être

Jeudi 23 octobre 10h30 (durée 1h00)

Avec Poly Childerhouse association Kangaroo

Binôme bébé (9-36 mois) et adulte

Créer son personnage de pop culture en mosaïque

Atelier | Loisirs créatifs

Jeudi 23 octobre 14h00 (durée 3h00)

Avec Marie-Christine Planchon

Binôme enfant/ado (dès 8 ans) et adulte

Chim qui rit

Atelier | Sciences

Vendredi 24 octobre 10h00 (durée 2h00)

Avec Les Savants Fous

Binôme enfant (5-11 ans) et adulte

Fabriquer un koinobori (un manche à air en forme de carpe)

Atelier | Loisirs créatifs

Vendredi 24 octobre 14h00 (durée 3h00)

Avec Label à faire (association ateliers fouesnantais )

Binôme enfant/ado (dès 6 ans) et adulte .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

