À quatre mains | activités en famille l’Archipel Fouesnant

l'Archipel Fouesnant
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
2025-10-20
Pendant les vacances de la Toussaint, créez, pratiquez, découvrez !
En binôme enfant/adulte ( à quatre mains ), participez à des ateliers, découvrez de nouvelles techniques et partagez des moments créatifs et ludiques entre génération à la Médiathèque de Fouesnant.
Voici le programme de la semaine
Fabriquer sa marionnette
Atelier | Loisirs créatifs
Lundi 20 octobre 10h00 (durée 1h30)
Avec la Cie de La P’tite Semelle
Binôme enfant (dès 4 ans) et adulte
Réaliser sa lampe à poser
Atelier | Loisirs créatifs
Lundi 20 octobre 14h00 (durée 2h00)
Avec Hibiscus Pourpre
Binôme enfant/ado (dès 8 ans) et adulte
S’initier au cyanotype
Atelier | Arts plastiques
Mardi 21 octobre 10h00 (durée 2h00)
Avec Philippe Bréson
Binôme enfant/ado (dès 8 ans) et adulte
Découvrir le jaspage
Atelier | Loisirs créatifs
Mardi 21 octobre 14h00 (durée 3h00)
Avec Caroline Regnier
Binôme ado (dès 11 ans) et adulte
Confectionner ses pigments et peintures
Atelier | Loisirs créatifs
Mercredi 22 octobre 10h00 (durée 2h00)
Avec Marion Massiou
Binôme enfant/ado (dès 6 ans) et adulte
Coudre un tote bag
Atelier | Loisir créatifs
Mercredi 22 octobre 14h00 (durée 4h00)
Avec Création by Nelly
Binôme ado (dès 11 ans) et adulte
Massage et relaxation en famille
Atelier | Bien-être
Jeudi 23 octobre 10h30 (durée 1h00)
Avec Poly Childerhouse association Kangaroo
Binôme bébé (9-36 mois) et adulte
Créer son personnage de pop culture en mosaïque
Atelier | Loisirs créatifs
Jeudi 23 octobre 14h00 (durée 3h00)
Avec Marie-Christine Planchon
Binôme enfant/ado (dès 8 ans) et adulte
Chim qui rit
Atelier | Sciences
Vendredi 24 octobre 10h00 (durée 2h00)
Avec Les Savants Fous
Binôme enfant (5-11 ans) et adulte
Fabriquer un koinobori (un manche à air en forme de carpe)
Atelier | Loisirs créatifs
Vendredi 24 octobre 14h00 (durée 3h00)
Avec Label à faire (association ateliers fouesnantais )
Binôme enfant/ado (dès 6 ans) et adulte .
l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
