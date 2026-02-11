À quatre mains atelier d’art en famille Galerie Georges Pompidou Anglet

À quatre mains atelier d’art en famille

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Visite de l’exposition de Claire Forgeot La part du feu , suivie d’un atelier de pratique artistique autour des techniques utilisées par l’artiste.

Animé par Hanni Angerman, médiatrice en art. .

