À quatre mains atelier d’art en famille Galerie Georges Pompidou Anglet
À quatre mains atelier d’art en famille Galerie Georges Pompidou Anglet mercredi 18 février 2026.
À quatre mains atelier d’art en famille
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Visite de l’exposition de Claire Forgeot La part du feu , suivie d’un atelier de pratique artistique autour des techniques utilisées par l’artiste.
Animé par Hanni Angerman, médiatrice en art. .
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À quatre mains atelier d’art en famille
L’événement À quatre mains atelier d’art en famille Anglet a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Anglet