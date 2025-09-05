A QUATRE MAINS Cuxac-Cabardès

vendredi 20 mars 2026

A QUATRE MAINS

Place de la Mairie Cuxac-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

19:00:00

20:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre de sa saison culturelle, l’association l’Eau Vive vous invite à assister à un spectacle pour les petits et tout petits, mais qui ravira les adultes à coup sur !

Une chanteuse boucle sa voix grâce à un looper, offrant au public un drôle de concert.

Oh ! Deux autres mains apparaissent… A qui appartiennent-elles ? Chorégraphiques ou marionnettiques, elles glissent d’une forme à l’autre, tandis que la voix tisse un récit sonore. Passant de l’absurde au sensible, les quatre mains s’apprivoisent, découvrent leurs limites et celles de l’autre, pour créer ensemble.

Participation libre et nécessaire. Pas de réservation. Et toujours notre buvette bio et locale

.

Place de la Mairie Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

English :

As part of its cultural season, the Eau Vive association invites you to attend a show for the very young and young at heart, but which is sure to delight adults!

A singer loops her voice with a looper, offering the audience a strange concert.

Two more hands appear… Who do they belong to? Choreographed or puppeteered, they slide from one form to another, while the voice weaves a sonic narrative. Passing from the absurd to the sensitive, the four hands tame each other, discovering their limits and those of the other, to create together.

Free participation required. No reservations required. And always our organic and local refreshment bar

German :

Im Rahmen seiner Kultursaison lädt der Verein L’Eau Vive Sie zu einer Aufführung für die Kleinen und ganz Kleinen ein, die aber auch Erwachsene begeistern wird!

Eine Sängerin loopt ihre Stimme mit einem Looper und bietet dem Publikum ein lustiges Konzert.

Oh! Zwei weitere Hände tauchen auf… Wem gehören sie? Choreographisch oder marionettenhaft gleiten sie von einer Form in die andere, während die Stimme eine klangliche Erzählung webt. Die vier Hände, die vom Absurden zum Sensiblen übergehen, zähmen sich gegenseitig, entdecken ihre Grenzen und die des anderen, um gemeinsam zu kreieren.

Teilnahme frei und erforderlich. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Und immer unser biologischer und lokaler Getränkestand

Italiano :

Nell’ambito della sua stagione culturale, l’associazione Eau Vive vi invita ad assistere a uno spettacolo per giovanissimi e giovani, ma che non mancherà di entusiasmare gli adulti!

Una cantante manda in loop la sua voce con un looper, offrendo al pubblico uno strano concerto.

Appaiono altre due mani… A chi appartengono? Coreografiche o simili a marionette, scivolano da una forma all’altra, mentre la voce tesse un racconto sonoro. Passando dall’assurdo al sensibile, le quattro mani si addomesticano a vicenda, scoprendo i propri limiti e quelli dell’altro, per creare insieme.

La partecipazione è gratuita e obbligatoria. Non è necessaria la prenotazione. E sempre il nostro punto di ristoro biologico e locale

Espanol :

En el marco de su temporada cultural, la asociación Eau Vive le invita a asistir a un espectáculo para los más pequeños y los jóvenes de corazón, ¡pero que sin duda encantará a los adultos!

Una cantante hace un bucle de su voz con un looper, ofreciendo al público un extraño concierto.

Aparecen otras dos manos… ¿A quién pertenecen? Coreografiadas o como marionetas, se deslizan de una forma a otra, mientras la voz teje un cuento sonoro. Pasando de lo absurdo a lo sensible, las cuatro manos se domestican mutuamente, descubriendo sus límites y los del otro, para crear juntos.

La participación es gratuita y obligatoria. No es necesario reservar. Y siempre nuestro bar de refrescos ecológicos y locales

