À quatre sens : visite sensible du bâtiment Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Gratuit, réservation sur place, dans la limite des places disponibles.

1h – réservation sur place

Un bâtiment, ça se regarde, c’est vrai. Ça se sent, ça se touche, ça s’écoute, aussi. Ça vit et ça se vit. Embarquez pour une traversée sensible du 17bis rue Charles Michels, les yeux, les oreilles, et les mains grands ouverts.

Le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine est une institution labellisée d'intérêt général financée par l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine qui a pour mission l'acquisition et la diffusion d'œuvres, ainsi que la médiation auprès de toutes les personnes. Fusion unique en France, le Frac-Arto réunit deux collections : celle du Fonds Régional d'Art Contemporain et celle de l'Artothèque. Le Frac-Artothèque anime le Fonds Régional d'art contemporain des communes du Limousin (FACLim) constitué aujourd'hui de plus de 40 communes du territoire limousin qui choisissent chaque année de consacrer 15 centimes d'euro par habitant à l'acquisition d'œuvres d'art.

© Atelier de couture du magasin Desvilles et fils, 1985