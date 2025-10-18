À quatre sens : visite sensible du bâtiment Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Gratuit, sans réservation.

À quatre sens : visite sensible du bâtiment

Un bâtiment, ça se regarde, c’est vrai. Ça se sent, ça se touche, ça s’écoute, aussi. Ça vit et ça se vit. Embarquez pour une traversée sensible du 17bis rue Charles Michels, les yeux, les oreilles, et les mains grands ouverts

© Atelier de couture du magasin Desvilles et fils, 1985