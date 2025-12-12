A Queen of Magic Houssen
13 rue de l’est Houssen Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 23:15:00
2026-04-11
Un concert hommage à Queen arrive à Houssen !
Sur scène 4 musiciens, 1 chanteur et 4 choristes passionnés qui feront revivre la magie de Freddy Mercury et de son groupe mythique.
Au programme des classiques incontournables comme We Are the Champions , Somebody to Love , des arrangements inspirés du Live Aid et de Wembley, mais aussi des moments plus intimes avec des versions inédites comme Love of My Life .
Plus de deux heures de show pour replonger dans l’univers unique de Queen… 50 ans après, l’émotion reste intacte ! .
A Queen tribute concert comes to Houssen! More than two hours of entertainment to immerse you in the unique world of Queen?
